Издержки несут все: о транзите российской нефти

Москва, , 13:46 — REGNUM Украина стала пятой страной после Белоруссии, Польши, Чехии и Словакии, приостановившей транзит российской нефти после обнаружения её составе повышенного количества хлорорганических соединений. В сложившейся ситуации нет выигрывающей стороны, все несут потери, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

«Чем дольше будет решаться проблема загрязненной нефти, тем большие издержки понесут все участники — белорусские и европейские НПЗ, операторы нефтепроводов, «Транснефть» и нефтяные компании.

Кроме того, после использования имеющихся запасов возможно образование дефицита нефти в Европе, если к нефтяному эмбарго против Ирана добавится еще и сокращение поставок из России», — пояснил эксперт.

Европа в значительной степени зависит от российских поставок, на которые приходится около трети европейского импорта нефти. Многие НПЗ в ЕС настроены на переработку состава смеси URALS, и перенастройка на другие сорта нефти — это лишние затраты.

«Затягивание с заменой и очисткой нефти в нефтепроводе «Дружба» могут заставить их пойти на такие затраты. В 2018 году уже отмечалось снижение объемов закупки со стороны НПЗ из-за роста содержания серы в поступающей из России нефти. Новая проблема также может привести к сокращению доли России на нефтяном рынке Европы», — полагает Калачев.

Как сообщало ИА REGNUM, компания «Укртранснафта» прекратила транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба». Как уточняется в пресс-релизе компании, это связано с низким качеством поставляемой нефти.

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