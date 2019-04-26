Врио алтайского губернатора Олег Хорохордин пообещал разобраться с дорогами

Горно-Алтайск, , 13:51 — REGNUM Дороги в Республике Алтай всегда считались одной из главных бед региона, но новый глава — исполняющий обязанности губернатора Олег Хорохордин, похоже всерьёз намеревается её решить. О поручении детально проверить расходование средств дорожного фонда сообщает сегодня, 26 апреля, пресс-служба республиканского правительства по итогам рабочей поездки врио по Шебалинскому району.

«Использование средств дорожного фонда должно проходить максимально эффективно», — подчеркнул Олег Хорохордин.

Он также дал понять, что не собирается скрывать нецелевое расходование средств дорожного фонда, если такое вскроется по итогам проверок.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 1 января 2019 года, протяженность дорог регионального значения Республики Алтай составляет 3 012,614 км, дорог местного значения — 2 701,3 км. Ещё 539,9 км относятся в федеральным трассам.

По предварительным расчетам, в рамках программы нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2019−2024 годы Республика Алтай получит из федерального бюджета более 12,183 млрд рублей. Работы будут выполнены на 26 объектах.

Врио губернатора Олег Хорохордин назначен в марте 2019 года после добровольной отставки одного из самых старейших российских глав Александра Бердникова.