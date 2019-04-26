Приток иностранных инвестиций в Польшу ослабевает

Варшава, , 13:32 — REGNUM Согласно отчету аналитического центра fDi Markets группы Financial Times о прямых иностранных инвестициях в мире в 2018 году, в истекшем году в Польше иностранными инвесторами было запущено 323 новых проекта, что на 6% меньше, чем в 2017-м. Сумма инвестиций составила 15,3 млрд долларов. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita.

В рейтинге европейских стран по показателю привлечения прямых иностранных инвестиций Польша опустилась с третьего места на пятое. По этому показателю Польшу опережают Великобритания, Испания, Россия и Турция.

В рейтинге инвестиционной привлекательности стран региона Центрально-Восточной Европы и Балтии Польша заняла третье место, при том, что ещё два года назад занимала первое. В 2017 году её обогнала Чехия, в прошлом году — Эстония.

Согласно данным ежегодного опроса, проводимого Торгово-промышленной палатой ФРГ, количество инвесторов, ожидающих улучшения перспектив польской экономики упало с 56% в прошлом году до 36%.

По мнению экспертов, опрошенных газетой, причиной такой ситуации является то, что в последние годы в Польше было принято немало поспешных и непродуманных шагов в области законодательного регулирования бизнеса. Также в качестве причины называют наметившуюся тенденцию нехватки квалифицированных кадров.