Минэнерго РФ: качество экспортной нефти будет улучшено

Минск, , 13:30 — REGNUM В Минске 26 апреля состоятся четырёхсторонние переговоры с белорусской, польской и украинской стороной с участием представителей Минэнерго РФ, ПАО «Транснефть» и ОАО «РЖД» для нахождения совместного бесконфликтного решения сложившейся форс-мажорной ситуации с экспортом российской нефти. Об этом проинформировала пресс-служба российского министерства.

Министерство энергетики РФ сообщило также, что 25 апреля совместно с «Транснефтью», РЖД и российскими нефтяными компаниями провело совещание по вопросу снижения содержания хлорорганических соединений в нефти, экспортируемой по нефтепроводу «Дружба». Итог был позитивным: «Был согласован алгоритм действий для минимизации концентрации дихлорэтана».

«Отмечаем продолжение отгрузки российской нефти в порту Усть-Луга, что способствует поступлению кондиционной нефти на узел учета Унеча в ближайшее время», — сообщили также в российском министерстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, проблема превышения хлорорганических соединений в нефти, экспортируемой по нефтепроводу «Дружба» была заявлена белорусским госконцерном «Белнефтехим» 19 апреля. После этого Белоруссия перекрыла транзит российской нефти по всем направлениям.

«Транснефть» быстро признала проблему и пообещала устранить причину превышения хлорорганических соединений до 25 апреля. В тот же четверг вице-премьер РФ Дмитрий Козак провёл переговоры с послом Белоруссии в России Владимиром Семашко, обсудив решение проблемы, которая была названа «чисто технической» и устранимой в короткие сроки.