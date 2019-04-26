Казахстан планирует увеличить экспорт муки в Китай

Пекин, , 13:31 — REGNUM Протокол по фитосанитарным требованиям к муке, экспортируемой из Казахстана в Китай, подписали представители министерства сельского хозяйства Казахстана и главного таможенного управления Китая. Об этом 26 апреля сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства республики.

Стороны подписали документ в рамках второго форума «Один пояс, один путь». Отмечается, что в протоколе согласованы обновленные требования к сырью (зерну) и готовой продукции (пшеничной муке), которая экспортируется из Казахстана в Китай.

Во время согласования требований фитосанитарная служба Казахстана провела инспекцию 30 мукомольных предприятий на соответствие установленным требованиям.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта министр сельского хозяйства Казахстана Сапархан Омаров заявил, что республика планирует отправить на экспорт в текущем маркетинговом году (до 30 июня 2019 года) 2,2 млн тонн пшеницы.

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