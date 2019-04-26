Саратовских «мусорщиков» взяли под наблюдение: дело «Мехуборки-Балаково»

Саратов, , 13:29 — REGNUM Арбитражный суд Саратовской области признал обоснованным иск московского акционерного общества «Управление отходами» о несостоятельности ООО «Мехуборка-Балаково» и ввёл в отношении последнего наблюдение на пять месяцев — до 18 сентября 2019 года. Ответчик специализируется на сборе и транспортировке коммунальных отходов. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В конце декабря 2017 года по результатам конкурсного отбора компания «Управление отходами», реализующая концессионный проект на территории Саратовской области, получила статус регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (Зона деятельности 1). В июне 2018 года региональный оператор Саратовской области — филиал АО «Управление отходами» провёл аукционы по 19 лотам, которыми выступало право заключения договора на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов на территории разных территорий области. Самым дорогим лотом стало право на оказание услуг на территории Энгельсского и Ровенского муниципальных районов Саратовской области — 62 642 772,86 рубля.

27 декабря 2017 года между АО «Управление отходами», выступавшим исполнителем, и ООО «Мехуборка-Балаково», являвшемся заказчиком, был заключён договор на оказание услуг, по которому «заказчик в целях осуществления деятельности по обращению с отходами, в том числе их обработке, захоронению, обязуется принять от исполнителя в порядке и на условиях договора твердые коммунальные отходы (ТКО), транспортируемые самостоятельно и за свой счет заказчиком».

Приём отходов по договору осуществлялся на мусороперегрузочной станции в Балаково. Стоимость услуг определили 304,27 рубля/м.куб, что «не превышает установленных постановлением комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 20.12.2017 года №69/66 предельных тарифов». Договор вступил в силу 1 февраля 2018 года, фактическое исполнение происходило с февраля по август 2018 года.

«За период с февраля 2018 г. по август 2018 г. (включительно) АО «Управление отходами» оказаны услуги ООО «Мехуборка-Балаково» на общую сумму 19 429 503,45 руб. Однако, оплата должником оказанных услуг произведена частично в размере 7 421 283,42 руб., в результате чего задолженность по договору составила 12 008 220,03 руб. В связи с неисполнением обязательств по оплате, кредитор обратился с соответствующим требованием в Арбитражный суд Саратовской области», — уточнялось в материалах дела и добавлялось, что суд требование удовлетворил, взыскав долг, но решение должником исполнено не было.

14 марта 2019 года АО обратилось с иском о банкротстве к ООО «Мехуборка-Балакова», предъявив в качестве обоснования претензии в размере 12 008 220,03 рубля. В конце апреля 2019 года они были признаны обоснованными, и в отношении компании ввели наблюдение на пять месяцев — до 18 сентября 2019 года. Временным управляющим утвердили Никиту Потапова — члена Союза арбитражных управляющих «Возрождение» (Москва).

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Мехуборка-Балаково» учреждено 8 мая 2015 года. Среднесписочная численность работников — около 90 человек. Уставный капитал — 10 тыс. рублей, собственная доля компании составляет 25%, ещё 75% принадлежит Татьяне Черномырдиной. Директор ООО — Мурат Кипкеев. Он же числится директором ООО «Мехуборка-Заволжье», собственником которого является Черномырдина.

На сайте группы компаний «Мехуборка» среди членов российского «мусорного» холдинга балаковская компания не фигурирует.