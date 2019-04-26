Эксперт рассказал, почему в мире замедлился научно-технический прогресс

Москва, , 13:40 — REGNUM Активное использование дешёвой рабочей силы западными странами подорвало мотивы к инновационному развитию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 апреля рассказал доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов.

«В 1970-е годы в мире резко упало значение капиталовооружённости труда, и мир пошёл по пути, обратному научно-техническому прогрессу, — сказал экономист. — Если у вас есть возможность почти задарма эксплуатировать 100 китайцев, то зачем заменять их станком и машиной? В этом нет мотива».

Как следствие, планомерно сокращаются инвестиции и в науку. Как заметил Комолов, все крупнейшие современные научные достижения были сделаны в так называемый золотой век капитализма — послевоенные годы и до 1970-х годов.

«Естественно, большую роль сыграл здесь СССР, — отметил экономист. — Именно в то время до неолиберальной эпохи был освоен космос. Изобретены интернет, компьютер, лазер, сверхпроводимость — технологии, на которых живёт современный мир. И с тех пор они только эволюционировали. Прорывных технологий с тех пор почти не было получено, хотя развитие вычислительной техники должно было разгонять научно-технический прогресс по экспоненте. Но этого не происходит. Какая сегодня часть науки является самой передовой? Можно сказать, что IT является одной из самых передовых сфер. Так вот, инвестиции в IT в американской экономике и вообще в западной экономике стагнируют с 1980 года. Они как находились на уровне 3% от ВВП, так и остались, несмотря на то, что до 1980 годов рост инвестиций в эту отрасль постоянно возрастал. Кривая, отражающая рост инвестиций, шла под углом 45% — уверенным ростом. И как раз в эпоху неолиберализма этот рост остановился».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, по мнению Комолова, показатели мировой торговли и мировых инвестиций говорят о том, что современная экономика вступила в эпоху деглобализации.

«Падают не только объёмы мировой торговли, — рассказал Комолов. — Сокращаются ещё и международные инвестиции. Это легко проследить по данным Всемирного банка и ВТО. Если мы сложим инвестиции и торговлю и соотнесём их с мировым ВВП, то увидим, что доля международных сделок, товарных транзакций, инвестиций всё время сокращается относительно ВВП».

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