Ставка по ипотечным кредитам в Южной Корее в марте составила 3,04%

Сеул, , 13:06 — REGNUM В марте 2019 года в Южной Корее наблюдались самые низкие ставки по ипотечному кредиту. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

По их словам, в марте ставка по ипотечным кредитам составила 3,04%, что на 0,04% ниже, чем в феврале 2019 года. Кроме того, данная процентная ставка является самой низкой с ноября 2016 года. С другой стороны процентные ставки по вкладам, напротив, увеличились на 0,02%, до 1,95%.

«Падение процентных ставок связано со снижением долгосрочной процентной ставки, являющейся базовой ставкой по ипотечному кредитованию», — сообщили представители ЦБ.

В феврале 2019 года пятилетняя процентная ставка, являющаяся ориентиром для расчета ставки по ипотечному кредиту, упала на 0,04%, до 2,01%. Тем не менее, общая ставка по кредитам для населения увеличились на 0,03%, до 3,53%.

Процентная ставка кредитов до 5 млн вон (~$4 305) увеличилась на 0,7%, процентная ставка по корпоративным кредитам сократилась на 0,07%, до 3,71%. Процентные ставки для корпораций сократились на 0,06%, а для малых и средних предприятий — на 0,09%.