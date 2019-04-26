Насалик приветствовал решение Рады отменить самый высокий «зеленый тариф»

Киев, , 12:55 — REGNUM Законопроект №8449-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электроэнергии из альтернативных источников энергии» снизил «зеленый тариф», который «выходит за рамки понимания» и являлся самым высоким в Европе. Об этом 26 апреля во время «Часа вопросов правительству» в Раде заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

«Вчера законом исправили ошибку, которую допустили три года назад, зафиксировав самые высокие тарифы в Европе. Не право Верховной Рады устанавливать тарифы. Это право независимого регулятора. Вчера наконец-то Верховная Рада ограничила тарифы, которые выходят за рамки понимания», — сказал Насалик.

«Министерство предоставило право до 50 кВт генерировать индивидуальщикам. Они генерируют для себя, а не для рынка. Если бы мы это не защитили, то нашим потребителям нужно было бы платить не по 1,06 грн ($0,03) за 1 кВт, а по 4 грн. ($0,15). Тогда спросите потребителей Украины: готовы ли они по таким тарифам оплачивать электроэнергию?», — отметил Насалик.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля парламент Украины принял во втором чтении и в целом законопроект №8449-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электроэнергии из альтернативных источников энергии», которым ввел аукционы на распределение квот поддержки компаниям, которые производят энергию из возобновляемых источников.

С начала 2020 года государство будет поддерживать только те компании по производству энергии из возобновляемых источников, которые приняли участие в аукционе по распределению квоты поддержки. Кроме того, закон снизил «зеленый тариф» на 25%. При этом он будет снижаться на 2,5% в последующие годы. Это позволит сократить дотировании «зеленой» энергетики за счет средств налогоплательщиков Украины.

«Ключевой идеей и философией этого законопроекта является переход от модели «зеленого» тарифа, который только что критиковался, к модели проведения аукционов. С 1 января 2020 года все идут на аукцион: те, кто производит солнце более 1 мегаватта, и 3 мегаватта — ветер. «Зеленый» тариф мы уменьшаем на 25%», — рассказал депутат от БПП Александр Домбровский.

Авторы законопроекта отмечают, что аналогичные системы поддержки ВИЭ действуют в государствах ЕС и привели к росту рынка «зеленой» энергетики, а также снижению стоимости электроэнергии из возобновляемых источников.

Напомним, в декабре 2016 года Верховная Рада снизила в 1,8 раза коэффициент «зеленого тарифа» для солнечных электростанций (СЭС) установленной мощностью более 10 МВт, которые были введены в эксплуатацию до июля 2015 года.

В частности, для СЭС более 10МВт, введенных в эксплуатацию до апреля 2013 года коэффициент зеленого тарифа снижен с 8,64 до 4,8 ($0,18) за 1 кВт; для СЭС, введенных с апреля 2013 по 31 декабря 2014 — с 6,3 до 3,5 ($0,13); для СЭС, введенных с января по июль 2015 — с 5,67 до 3,15 ($0,11).