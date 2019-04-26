Симферополь, , 12:46 — REGNUM Объёмы бронирования крымских отелей и санаториев на лето уже сейчас составляет более 60%. Об этом 26 апреля заявил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, выступая перед депутатами парламента РК.

«Сегодня более трети всех купленных в России авиабилетов на лето приходятся на Крым. Объём ранних продаж авиабилетов в Крым вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такую статистику привели аналитики сервиса «Билетикс», — сообщил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдуме поддержали решение Крыма отказаться от курортного сбора.

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