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Более трети всех купленных в России авиабилетов на лето приходятся на Крым

Экономика

На лето уже забронировано более 60% крымских отелей и санаториев

Более трети всех купленных в России авиабилетов на лето приходятся на Крым
Марина Каширская © ИА REGNUM
Крым

Симферополь, 26 апреля 2019, 12:46 — REGNUM  Объёмы бронирования крымских отелей и санаториев на лето уже сейчас составляет более 60%. Об этом 26 апреля заявил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, выступая перед депутатами парламента РК.

«Сегодня более трети всех купленных в России авиабилетов на лето приходятся на Крым. Объём ранних продаж авиабилетов в Крым вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такую статистику привели аналитики сервиса «Билетикс», — сообщил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдуме поддержали решение Крыма отказаться от курортного сбора.

По теме: В Госдуме поддержали решение Крыма прекратить отпугивать курортным сбором

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму на майские праздники забронировали почти все отели и санатории

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