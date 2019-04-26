На Украине заговорили о поддержании стабильности на рынке топлива

Киев, , 12:58 — REGNUM Компания «Укртранснафта» и Кременчугский нефтеперерабатывающий завод принимают срочные меры для сохранения стабильности на украинском рынке топлива, заявили 25 апреля в пресс-службе компании «Укртатнафта», которой принадлежит Кременчугский НПЗ.

В заявлении не сказано о каких именно мерах идёт речь. В пресс-службе отметили, что компания «Укртранснафта», обеспечивающая транспортировку сырья по магистральным нефтепроводам, обладает товарными излишками нефти, которая является резервом, необходимым для сохранения стабильности.

По данным компании, Украина на 70−80% зависит от сжиженного газа и дизельного топлива, а также на 50% от бензина, поступающего из России и Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Укртранснафта» приостановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба», сославшись на якобы некачественную российскую нефть.

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