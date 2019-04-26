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В Крыму на майские праздники ждут на 40% больше туристов, чем в 2018 году

Экономика

По подсчётам чиновников, на полуостров приедет 240 тысяч человек

В Крыму на майские праздники ждут на 40% больше туристов, чем в 2018 году
Марина Каширская © ИА REGNUM
Крым

Симферополь, 26 апреля 2019, 12:40 — REGNUM  В 2019 году на майские праздники в Крым должны приехать на 40% больше туристов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом 26 апреля заявил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, отчитываясь о своей работе перед депутатами парламента республики.

«Исходя из сложившейся динамики туристического потока, ожидается, что в период майских праздников текущего года Крым посетит порядка 240 тысяч туристов, что на 40% выше уровня аналогичного периода 2018 года», — отметил министр.

По его словам, в первом квартале 2019 года на полуострове уже отдохнули 356,5 тысячи туристов, что на 33% выше уровня аналогичного периода 2018 года.

«В их числе есть и граждане Украины. Мы думаем, что их будет больше, этому мы, безусловно, рады», — подчеркнул Волченко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр курортов и туризма Крыма сообщил, что к лету на полуострове откроется 14 новых пляжных территорий. Таким образом, в Крыму должны работать 460 пляжей.

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Туризм в Крыму
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