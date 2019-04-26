Санкции против РФ неслучайны: экономист назвал причину торговых войн

Москва, , 12:44 — REGNUM Экономическое давление на Россию связано не с внезапным всплеском мировой русофобии, а с глубоким кризисом, разъедающим глобальную экономику, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он заявил 26 апреля корреспонденту ИА REGNUM.

«Мировая экономика распадается, причём не только на макрорегионы, — сказал эксперт. — Мы видим кризис и региональной интеграции. Инвестиции внутри экономических группировок не усилились. Мы видим, что существенные проблемы испытывает проект европейской интеграции: выход Великобритании из ЕС — это явление, очевидно говорящее о кризисе этого института. Прибавим сюда ещё и рост популярности евроскептиков во Франции, «жёлтые жилеты», которые требуют выхода Франции из Евросоюза и возвращения к франку».

Кризис интеграции наблюдается, по словам Комолова, и на постсоветском пространстве.

«Таможенный союз, как и прежде, состоит из пяти республик, ЕврАзЭС также состоит из пяти стран, и никто новый не присоединился, — отметил Комолов. — Да и внутри группировки постоянно возникают разные конфликты. Внутри группировки НАФТА (соглашение о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой — прим. ИА REGNUM ) мы тоже видим рост напряжённости. Все страны закрываются. Растёт популярность изоляционистских настроений».

Именно поэтому, как полагает Комолов, и избрание президентом США Дональда Трампа тоже вполне закономерно.

«Такой политик сегодня нужен американской буржуазии, который бы защищал интересы правящего класса, национальные рынки, — сказал Комолов. — Санкции против РФ — это тоже явление неслучайное. Это не какой-то внезапный всплеск мировой русофобии. Это полная ерунда. Отношения между ЕС и США тоже становятся напряжёнными. В 2017 году США сократили объём своих инвестиций в европейскую экономику в десять раз. С 300 млрд долларов до 30 млрд. Европа вывела свои инвестиции почти на 100 млрд долларов из американской экономики. Растёт экономическое противостояние».

Экономист указал также и на исследования, которые показывают, что за последние десять лет в мире было принято около шести тысяч мер, направленных на регулирование внешней торговли. Три четверти этих мер носили протекционистский характер, и только одна была направлена на либерализацию внешней торговли и инвестиций.

«В конечном счёте это устойчивый тренд, который говорит о том, что неолиберальная глобализация, основанная на эксплуатации периферии и дешёвой рабочей силы, она себя исчерпала. Она и привела к кризису», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз опубликовал список товаров из США, на которые будут распространяться новые пошлины. Документ, опубликованный на 11 страницах, включает в себя различные товары американского производства, от самолётов до игровых приставок, общий объём импорта которых в ЕС оценивается в 20 млрд долларов.

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