Добыча медной руды в Казахстане выросла на 17%

Нур-Султан, , 12:36 — REGNUM По итогам первого квартала 2019 года в Казахстане добыли 27,3 млн тонн медной руды, что на 17,5% больше, чем годом ранее. Об этом 26 апреля сообщает аналитический портал Energyprom со ссылкой на комитет по статистике министерства национальной экономики республики.

За отчетный период добыча медных концентратов выросла на 40,9%, до 3,7 млн тонн. Добыча медно-цинковых руд снизилась на 22,7%, до 1 млн тонн. Производство рафинированной меди и медных сплавов в январе-марте 2019 года выросло на 10,1%, до 115,2 тыс. тонн.

В январе-феврале 2019 года экспорт рафинированной меди и необработанных медных сплавов из Казахстана сократился на 7,8%, до $443,5 млн. Основным покупателем казахстанской меди остается Китай.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января 2019 года добыча руд цветных металлов в денежном выражении составила 107 млрд тенге ($284 млн по курсу на 4 марта), что на 25% больше, чем годом ранее.

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