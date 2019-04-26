Мировые продажи Renault упали на 5,6%

Париж, , 12:32 — REGNUM Продажи французской компании Renault в первом квартале 2019 года упали на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом 26 апреля сообщает Reuters.

Всего за первые три месяца 2019 года было продано 908 348 автомобилей Renault.

За первый квартал 2019 года Renault получила на 4,8% чистого дохода меньше, чем годом ранее. Всего выручка компании в период с января по март 2019 года составила 13,95 млрд долларов, в то время как в прошлом году за аналогичный период она заработала 13,155 млрд долларов.

Компания связывает падение выручки с девальвацией валюты и уходом французского автопроизводителя из Ирана в прошлом году. Если не брать в расчет девальвацию валюты, то снижение составило бы 2,7%.

Вывод компании из Ирана привел к снижению продаж в Африке, на Ближнем Востоке и в Индии на 31%. А вот продажи в Европе выросли на 2%.

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