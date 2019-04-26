Стало известно, сколько «Яндекс» зарабатывает на продаже гаджетов

Москва, , 12:24 — REGNUM Доход «Яндекса» от продажи гаджетов в первом квартале 2019 года составил 222 млн рублей. Об этом 26 апреля сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

В эту сумму вошли доходы, полученные «Яндексом» от продажи «Яндекс.Телефона», «Яндекс.Станции» и ряда других гаджетов, получивших функцию «умного помощника» «Алиса». В том числе, устройств сторонних организаций (Sony, Elari, Irbis, Dexp и т. д.).

Отмечается, что этот бизнес пока что убыточен для «Яндекса», показатель объема доналоговой прибыли (EBITDA) составил 170 млн рублей. Стоит отметить, что «Яндекс» впервые обнародовал информацию о доходах от продажи устройств.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что компания LG представила в России беспроводную «умную колонку», с предустановленным голосовым помощником «Алиса» от «Яндекса». 19 апреля 2019 года стало известно, что компании подписали меморандум о сотрудничестве в области развития искусственного интеллекта.

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