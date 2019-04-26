Сеул, , 12:27 — REGNUM

В первом квартал 2019 года чистая прибыль Индустриального банка Кореи увеличилась на 8,6% и составила 557 млрд вон (~$479,56 млн). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, чистая прибыль кредитной организации, без учета прибыль дочерних компаний, составила 483,2 млрд вон (~$416,02 млн), что на 3,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Прибыль банка увеличилась за счет увеличения кредитов для МСП, а также устойчивого роста дочерних предприятий», — сообщили представители промышленного банка Южной Кореи.

Остаток по кредитам для малых и средних предприятий составил 155,4 трлн вон (~$133,79 млрд), что на 2,5% больше, чем в прошлом году.

Известно, что 22,7% кредитов приходится на малые и средние предприятия.