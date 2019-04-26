На Украине ищут виновных за отключение воды в 50 н/п Донецкой области

Киев, , 12:22 — REGNUM Правительство Украины инициировало проверку финансово-хозяйственной деятельности коммунального предприятия «Вода Донбасса», которое три месяца не оплачивало электроэнергию и отключило от водоснабжения до 50 населенных пунктов Донецкой области. Об этом 26 апреля во время «Часа вопросов правительству» в Раде заявил вице-премьер-министр Украины — министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко.

«Сейчас мы на уровне области проводим проверку относительно КП «Вода Донбасса», её финансово-хозяйственной деятельности. Какая там ситуация, почему она, собирая средства, за три месяца не заплатила ни одной гривны за электроэнергию?» — задался вопросом Зубко.

Он сообщил, что в ближайшее время возобновится подача воды в ранее отключенные населенные пункты.

«С 1 апреля им (поставщикам электроэнергии) даст переплату Донецкая военно-гражданская администрация. Будет возобновлено водоснабжение на всей территории… Сегодня Мариуполь должен КП «Вода Донбасса» 400 млн., Бахмут 9 млн. и так если пройтись по всем, за оптовую поставку воды есть не осуществленные проплаты… Органам местного самоуправления нужно выполнять платежную дисциплину. Они сегодня потребляют оптовую воду и, к сожалению, не платят», — добавил Зубко.

Кроме того, министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик сообщил, что на счета «Воды Донбасса» ежемесячно приходит около $3 млн., но компания отказывается оплачивать электроэнергию.

«Что касается «Воды Донбасса», хочу вам напомнить, что за январь, февраль и март КП «Вода Донбасса» использовала электроэнергии на 285 млн. грн. ($10,7 млн. — ред.). Ежемесячно «Вода Донбасса» собирает 80 млн. грн. (за водоснабжение населенных пунктов). При этом за три месяца за электроэнергию проплачено ноль гривен ноль копеек. В таких условиях рынок работать не может», — возмутился Насалик.

Как сообщалось, в апреле предприятие «Вода Донбасса» прекратило поставку воды почти в 50 населенных пунктов Донетчины: Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Селидово, Украинск, Мариуполь, Сартана и Старый Крым, Волноваха, Докучаевск, Угледар и другие. 3 апреля оператор системы распределения ДТЭК ПЭС-Энергоуголь частично отключил электроснабжение КП «Вода Донбасса» по требованию госпредприятия «Укринтерэнерго».

"Всего без воды на данный момент остаются 34 тысячи 673 человека», — сказала пресс-секретарь государственной службы по чрезвычайным ситуациям Донецкой области Александра Кочергина.