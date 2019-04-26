В Крыму стало больше пляжей

Симферополь, , 12:22 — REGNUM В 2019 году на курортах Крыма будет 460 пляжей — на 14 пляжей больше, чем в прошлом году. Об этом 26 апреля журналистам сообщил министр курортов и туризма РК Вадима Волченко.

«К началу лета планируется функционирование 460 пляжей, что на 14 пляжей больше, чем в 2018 году. Наибольшее количество пляжей расположено в Евпатории — 95 и в Ялте — 88. До мая должны быть завершены все ремонтные и строительные работы на пляжах, до июня — должны быть готовы все разрешительные документы и организованы дежурства матросов-спасателей», — отметил министр.

Помимо этого, по его словам, в каждом муниципалитете должен быть определён ответственный за пляжи заместитель главы администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне прошлого курортного сезона глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила, что документы о готовности получили не более 60 пляжных территорий.

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