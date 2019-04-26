Все ниже и ниже: мировая экономика вступила в эпоху распада

Москва, , 12:19 — REGNUM Показатели мировой торговли и мировых инвестиций красноречиво говорят о том, что современная экономика вступила в эпоху деглобализации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 апреля рассказал доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Так он прокомментировал новость о рекордном замедлении темпов роста мировой торговли.

«Падают не только объёмы мировой торговли, — рассказал Комолов. — Сокращаются ещё и международные инвестиции. Это легко проследить по данным Всемирного банка и ВТО. Если мы сложим инвестиции и торговлю и соотнесём их с мировым ВВП, то увидим, что доля международных сделок, товарных транзакций, инвестиций всё время сокращается относительно ВВП».

Для сравнения экономист привел показатели 1975 года, когда ещё на заре современного этапа глобализации мировые инвестиции и мировая торговля составляли примерно 31% к ВВП.

«А к 2008 году это значение поднялось до 59%, что очень существенно, — рассказал Комолов. — После этого, когда случился мировой кризис, это значение начало падать. И сегодня опять мы видим, что мировая торговля и мировые инвестиции составляют где-то 40%, а то и меньше от мирового ВВП. То есть их активность снижается, снижается их интенсивность. Это говорит о том, что современная экономика вступила в эпоху деглобализации, так как мировая торговля и мировые инвестиции — это главный критерий глобализма».

Напомним, как сообщалось ранее, по данным агентства Bloomberg, полученным по результатам мониторинга торговли статического управления Нидерландов, объёмы мировой торговли падают самыми быстрыми темпами с момента финансового кризиса.

«За три месяца, завершившиеся в феврале, снижение составило почти 2%. Последний раз такое крутое пике можно было наблюдать в мае 2009 года», — цитируют их выводы «Вести».