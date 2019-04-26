В Госдуме поддержали решение Крыма прекратить отпугивать курортным сбором

Москва, , 12:10 — REGNUM В Госдуме поддержали решение Крыма отказаться от курортного сбора и надеются, что эксперимент не будет распространен на другие регионы, передает корреспондент ИА REGNUM 26 апреля.

Глава республики Сергей Аксенов направил в правительство РФ письмо с просьбой исключить Крым из эксперимента, в котором участвует четыре субъекта РФ, сбор должен был составить десять рублей с отдыхающего в сутки.

В Госдуме рассчитывают, что примеру Крыма последуют и другие регионы, тем более, что в планах правительства распространить эксперимент на другие субъекты РФ.

«Очень рад, что в отличие от коллег из других регионов руководство республики не соблазнилось сиюминутной сомнительной выгодой, а просчитало все последствия такого шага, прислушалось к позиции туристического бизнеса и тех крымских муниципалитетов, которые еще раньше оказались от этой затеи», — заявил лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов.

Он согласен с необходимостью развивать внутренний туризм, бороться за привлекательность с Турцией и другими заморскими конкурентами.

«Для этого необходимо снижать стоимость отдыха в пределах страны, и за счет роста турпотока пополнять бюджеты регионов, а не отпугивать дополнительными поборами отпускников, которые сегодня вынуждены считать каждую копейку», — заключил парламентарий.

В четырех регионах РФ идет эксперимент по взиманию курортного сбора: Крым, Ставропольский край, Алтайский край, Краснодарский край.