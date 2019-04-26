Эстония оценила потери от антироссийских санкций

Таллин, , 11:59 — REGNUM Власти Эстонии должны прислушаться к бизнесменам, которые несут огромные потери от антироссийских санкций и призывают вернуться к добрососедским отношениям с Москвой. Об этом по итогам визита в Россию эстонского лидера Керсти Кальюлайд заявил посол РФ в Таллине Александр Петров.

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Он отметил, что «навязанные Европе извне искусственные ограничители» обернулись для Эстонии потерями в сотни миллионов евро.

«Надеемся, что эстонские власти прислушаются к голосу национального бизнеса, все громче призывающего вернуться к нормальным, добрососедским отношениям с Россией», — приводит РИА Новости слова дипломата.

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Как сообщало ИА REGNUM, за первый год введения санкций против России Латвия, Эстония и Литва больше других стран Евросоюза пострадали от ограничительных мер, установленных ЕС. Как следует из доклада Женевского института исследований международных отношений и развития, если в 2013 году экспорт из Эстонии в Россию составлял 39,5% общего объёма экспорта за пределы ЕС, то в 2015 году этот показатель упал на 12,7%. В Латвии понижение доли экспорта составило 10,7%, в Литве — 9,1%, в Словакии — 7,7%, в Чехии — 7,3%, в Польше — 7,2%, а в Финляндии — 7,1%. В целом по ЕС снижение доли экспорта в Россию составило 2,8%.

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Напомним, переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд состоялись 18 апреля. Это был первый визит Кальюлайд в Москву в качестве главы государства.

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