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Россия вошла в число популярных у туристов из Китая стран «Пояса и пути»

Экономика

Первые три строки заняли Таиланд, Вьетнам и Сингапур

Пекин, 26 апреля 2019, 11:54 — REGNUM  Россия вошла в топ-10 популярных у туристов из Китая стран, поддержавших инициативу «Один пояс — один путь», об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад о развитии туристических связей КНР со странами «Пояса и пути».

Так, первые три строки заняли Таиланд, Вьетнам и Сингапур. Далее идут Индонезия и Россия. Вместе с тем в странах «Пояса и пути» сосредоточено порядка 80% всех культурных объектов мирового значения, говорится в документе. С 2013 по 2017 год рост туристов из Китая в страны «Пояса и пути» вырос с 15,4 млн до 27,4 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, второй Форум международного сотрудничества «Пояс и путь» проходит в Пекине с 25 по 29 апреля. На мероприятие прибыли более 40 государственных лидеров из десятков стран мира. Китайский лидер Си Цзиньпин уже успел встретиться с главой России Владимиром Путиным, а также с лидерами Сербии, Филиппин, Узбекистана, Кении и Вьетнама.

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«Один пояс — один путь» Китая
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