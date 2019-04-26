Сеул, , 11:58 — REGNUM Южнокорейская компания ADM Korea приобрела долю вьетнамской компании SMART Research Corporation, сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

Вьетнам — десятая страна в мире по потреблению лекарств и вызывающая большой интерес со стороны южнокорейских фармацевтических компаний.

«Мы пристально наблюдаем за исследованиями в области медицины, в частности онкологии, с основания нашей компании. Мы надеемся, что это партнерство поспособствует сокращению затрат на разработку лекарств, а также предоставлению дополнительных услуг отечественным фармацевтическим и биотехнологическим компаниям, которые хотят проложить путь на вьетнамский рынок или провести какие-либо клинические испытания», — сообщили представители компании ADM Korea.

Кроме того, ADM Korea планирует выйти на десять рынков стран Азии к концу 2019 года, чтобы повысить свою конкурентоспособность, а также открыть филиалы в таких странах как Таиланд, Тайвань и Австралия.

SMART Research Corporation является первой компанией во Вьетнаме, заключающей договора на проведение исследований.