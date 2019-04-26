От писем работников министру до суда: ГУП «Тумайзинский лес» — банкрот

Уфа, 26 апреля 2019, 11:41 — REGNUM Арбитражный суд Башкирии признал банкротом государственное унитарное предприятие Башкирии «Тумайзинский лес», учреждённое министерством земельных и имущественных отношений региона, а также министерством лесного хозяйства РБ в 2008 году. В отношении компании открыто конкурсное производство, но решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Исковое заявление в суд поступило от Антона Гареева 9 января 2019 года с суммой претензий 315 тыс. рублей. В качестве арбитражного управляющего был предложен член саморегулируемой межрегиональной общественной организации «Ассоциация антикризисных управляющих» Руслан Хадыев. Слушания по рассмотрению обоснованности иска несколько раз откладывались в том числе по ходатайству должника.
«Представитель должника ходатайствовал об отложении судебного заседания, представил справку
22 января с аналогичным иском к ГУП обратился Руслан Мухаметшин, который требовал ввести в отношении компании наблюдение и включить в реестр требований кредиторов долг перед ним в размере 882 741,47 рубля. Иск был оставлен без движения из-за недочётов, и позднее возвращён заявителю, но может быть подан повторно. В качестве обоснования претензий Мухаметшин заявлял вступившее в законную силу решение суда, которым в его пользу было взыскано неосновательное обогащение в сумме 108 185,48 рубля, пени в сумме 600 тыс. рублей и судебные расходы.
25 апреля суд вынес решение — «признать должника банкротом и открыть конкурсное производство». Подробности вердикта пока неизвестны, решение ещё не изготовлено.
По данным ЕГРЮЛ, ГУП учреждено 21 ноября 2008 года в Тумайзинском районе Башкирии, уставный капитал — 710 400 рублей, учредители — министерство земельных и имущественных отношений региона, а также министерство лесного хозяйства РБ. Основной вид деятельности — лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность. В выписке ЕГРЮЛ предприятие с 7 апреля 2016 года числится в стадии ликвидации.
Примечательно: в 2014 году в электронной приёмной органов власти Башкирии было размещено письмо от имени мастера госпредприятия, адресованное министру лесного хозяйства республики.
«В 2013 году ГУП «Туймазинский лес» не был обеспечен работой, а именно не было необходимой сырьевой базы (леса для переработки), т. к. тендер на переработку и лесоустройство был продан индивидуальному предпринимателю Мухаметшину Р. А. Все работники нашего предприятия в течение года находились в вынужденном отпуске без сохранения заработной платы, многие уволились. В нынешнем 2014 году опять стало известно, что тендер наше предприятие снова не выиграет,