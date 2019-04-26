От писем работников министру до суда: ГУП «Тумайзинский лес» — банкрот

Уфа, , 11:41 — REGNUM Арбитражный суд Башкирии признал банкротом государственное унитарное предприятие Башкирии «Тумайзинский лес», учреждённое министерством земельных и имущественных отношений региона, а также министерством лесного хозяйства РБ в 2008 году. В отношении компании открыто конкурсное производство, но решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление в суд поступило от Антона Гареева 9 января 2019 года с суммой претензий 315 тыс. рублей. В качестве арбитражного управляющего был предложен член саморегулируемой межрегиональной общественной организации «Ассоциация антикризисных управляющих» Руслан Хадыев. Слушания по рассмотрению обоснованности иска несколько раз откладывались в том числе по ходатайству должника.

«Представитель должника ходатайствовал об отложении судебного заседания, представил справку от 08.04.2019 года о перечислении на депозит нотариуса нотариального округа город Туймазы Республики Башкортостан Батыровой Эльвиры Раилевны денежной суммы в размере 20 000,00 рублей для передачи Гарееву Антону Рифиловичу, просил обязать заявителя предоставить реквизиты счета для полного погашения задолженности. Представитель заявителя не возражал относительно удовлетворения ходатайства об отложении, заявил о готовности предоставить должнику реквизиты счета своего доверителя», — говорилось в одном из определений.

22 января с аналогичным иском к ГУП обратился Руслан Мухаметшин, который требовал ввести в отношении компании наблюдение и включить в реестр требований кредиторов долг перед ним в размере 882 741,47 рубля. Иск был оставлен без движения из-за недочётов, и позднее возвращён заявителю, но может быть подан повторно. В качестве обоснования претензий Мухаметшин заявлял вступившее в законную силу решение суда, которым в его пользу было взыскано неосновательное обогащение в сумме 108 185,48 рубля, пени в сумме 600 тыс. рублей и судебные расходы.

25 апреля суд вынес решение — «признать должника банкротом и открыть конкурсное производство». Подробности вердикта пока неизвестны, решение ещё не изготовлено.

По данным ЕГРЮЛ, ГУП учреждено 21 ноября 2008 года в Тумайзинском районе Башкирии, уставный капитал — 710 400 рублей, учредители — министерство земельных и имущественных отношений региона, а также министерство лесного хозяйства РБ. Основной вид деятельности — лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность. В выписке ЕГРЮЛ предприятие с 7 апреля 2016 года числится в стадии ликвидации.

Примечательно: в 2014 году в электронной приёмной органов власти Башкирии было размещено письмо от имени мастера госпредприятия, адресованное министру лесного хозяйства республики.