Туристов в отелях Турции попросят доедать всю еду

Москва, , 11:36 — REGNUM В отелях Турции запускается новый реформаторский проект «Оранжевый флаг». Туристов попросят доедать всю еду на тарелках или накладывать столько, сколько смогут съесть, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Цель — изменить отношение и отельеров, и туристов к процессу питания в отелях, работающих по системе «все включено».

Для начала отельеры ограничатся агитацией отдыхающих: повесят информационные плакаты и брошюры. Но в дальнейшем предполагается уменьшить размер тарелок.

Такие меры предпринимаются в связи с тем, проблема пищевых отходов для Турции стоит очень остро. Ежегодно в стране выбрасывается 18 млн штук фруктов и овощей, 4,9 млн буханок хлеба. Стоимость пищевых отходов оценивается в 214 млрд турецких лир.

По мнению туроператоров, российские туристы отнесутся к «пищевой» инициативе ответственно, с пониманием.

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Как сообщало ИА REGNUM, турецкие отели для отдыха летом 2019 года в среднем подорожали на 10−15%. Туроператоры связывают рост цен с повышением затрат отельеров.

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