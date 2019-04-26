На Алтае отмечают увеличение налоговых поступлений от малого бизнеса

Барнаул, , 10:51 — REGNUM Алтайские предприятия малого и среднего бизнеса, применяющие в своей деятельности специальный налоговый режим, увеличили отчисления в бюджет. По данным статистической налоговой отчетности Управления ФНС России по Алтайскому краю, в первом квартале 2019 года поступления увеличились на 8,7% и составили 1,2 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 26 апреля, в Управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

«Темпы поступления налогов по специальным режимам налогообложения значительно опережают динамику общих налоговых поступлений», — подчеркнули чиновники.

По их словам, наибольшие поступления налогов обеспечили субъекты предпринимательства, занятые в сельском хозяйстве, обрабатывающих производствах, строительстве, оптовой и розничной торговле, в области операций с недвижимым имуществом.

Напомним, о том, что алтайские предприниматели стали платить больше налогов, говорилось также осенью 2017 года. По данным налоговых органов, на 1 октября общая сумма перечисленных ими налогов поставляла 3 528,9 млн рублей, что на 8,8% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

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В декабре 2017 года алтайские законодатели приняли закон, понижающий налоговые ставки отдельным категориям предпринимателей, осуществляющих приоритетную для Алтайского края деятельность по упрощённой системе налогообложения. В два раза были уменьшены ставки как по объекту налогообложения «доходы» (с 6 до 3%), так и по объекту «доходы, уменьшенные на величину расходов» (с 15 до 7,5%).

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