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В Тюменской области назвали дольщикам сроки сдачи долгостроев

Экономика

Большинство из них будут возведены до конца 2019 года

Тюмень, 26 апреля 2019, 10:46 — REGNUM  В Тюменской области восемь объектов долевого строительства жилья не сданы в условленный срок. На заседании в прокуратуре региона застройщики назвали предельные сроки сдачи объектов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Относительно малоэтажных жилых домов ГП-1, ГП-2, ГП-3, ГП-4, ГП-5 в районе совхоза «Плодовый» в городе Тюмени застройщик ООО «ЭкоДом Продакшн» уверил, что объекты будут сданы до конца 2019 года.

Многоквартирный дом в посёлке Винзили Тюменского района меняет застройщика, так как в отношении директора одного из ООО полицейскими возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). У прежнего застройщика отсутствуют денежные средства для окончания строительства дома. По согласованию с Главным управлением строительства Тюменской области заканчивать его возведение будет ООО «В72», которое в июле 2019 года приступит к продолжению возведения дома.

В ходе совещания представитель застройщика многоквартирного жилого дома ГП-5 ЖК «Московский квартал» города Тюмени ООО «Сибстройсервис» заявил, что объект планируется ввести в эксплуатацию и передать квартиры дольщикам в мае. А ООО «Стройтехторг» намеревается сдать ГП-37 по ул. Тарская — Холодильная — А. Матросова в Тюмени к концу первого полугодия 2019 года.

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Проблемы долевого строительства жилья
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