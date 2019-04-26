В Краснознаменске запустят производство машин для перевозки урановой руды

Москва, , 10:33 — REGNUM Российский урановый холдинг «АРМЗ» и французская компания «Aramine» подписали соглашение о промышленном партнерстве, которое позволит наладить выпуск специализированных погрузочно-доставочных машин в Краснознаменске (Забайкальский край). Об этом сообщила пресс-служба российского предприятия.

Производство техники разместится на ремонтно-механическом заводе ПАО «ППГХО им. Е.П. Славского». Оператором проекта станет «Первая горнорудная компания», которая также входит в контур управления Уранового холдинга «АРМЗ». Сейчас одна из выпущенных ранее машин проходит опытно-промышленные испытания на руднике предприятия.

«Решение о реализации совместного проекта опирается на богатый опыт сотрудничества. Производство аккумуляторных погрузочно-доставочных машин «Aramine» в Краснокаменске позволит улучшить условия труда шахтеров, повысить уровень безопасности, и, конечно, нарастить объемы добычи руды», — сообщил гендиректор уранового холдинга «АРМЗ» Владимир Верховцев.

Отмечается, что совместный проект российского и французского предприятий реализуется в целях исполнения поручений правительства России, направленных на реализацию национальных проектов, утвержденных майским указом Президента РФ.