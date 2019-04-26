Таможенная служба Южной Кореи усилит проверку багажа иностранных туристов

Сеул, , 10:33 — REGNUM С 1 по 14 мая таможенная служба Южной Кореи усилит контроль личных вещей туристов, прибывающих в страну. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей таможенной службы.

По их словам, сотрудники таможенной службы на протяжении двух недель будут уделять особое внимание продуктам питания, таким как колбасы, сосиски, пельмени (и их разновидности), ввозимым туристами в страну.

В частности, сотрудники таможенных служб будут проводить тщательные проверки туристов, летящих из Европы, с Гавайских островов, из Гуама и Гонконга.

Известно, что проверки багажа путешественников усилят из-за вспышек африканской чумы свиней в Монголии, Китае, Вьетнаме и Камбодже.

Африканская чума свиней — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах.