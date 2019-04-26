2019 год будет успешным, несмотря на «нестабильную обстановку» — Ford

Дирборн, США, , 10:29 — REGNUM Американская компания Ford представила отчет за первый квартал 2019 года. Об этом 26 апреля сообщает Reuters.

Сообщается, что компания показала лучший результат по итогам первого квартала, чем ожидалось.

По словам финансового директора Ford Боба Шанкса, результаты в 2019 году будут лучше, чем в прошлом году, хотя компания находится в «нестабильной среде с очень сильной конкуренцией».

Шанкс добавил, что первый квартал, скорее всего, будет лучшим для компании в 2019 году.

Практически вся прибыль американского автопроизводителя за первый квартал была получена за счет рынка США, благодаря хорошим показателям продаж самых продаваемых пикапов серии F и нового среднеразмерного пикапа Ranger. Продажи в США автомобилей Ford выросли на 8,7% за первый квартал 2019 года по сравнению с годом ранее.

Однако Ford ушел в минус на большинстве других рынков, хотя и меньше, чем ожидал. Так, продажи в Китае за первые три месяца были на 45% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Выручка Ford за первый квартал 2019 года составила 40,3 млрд долларов, что на 4% меньше, чем за первый квартал 2018 года.

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