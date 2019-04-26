Hobby World купил 70% Мосигры: настольный рынок объединяется

Москва, , 10:20 — REGNUM Медиахолдинг «Мир Хобби» (Hobby World) купил две трети группы компаний по производству и продажам настольных игр «Мосигра», сообщил журнал «КоммерсантЪ».

70% Мосигры (в которую входит издательство Магеллан, собственное производство и сеть розничных магазинов) теперь принадлежит Hobby World, причем, по словам Михаила Акулова, генерального директора компании, сделка затронула все 75 магазинов Мосигры. Стоимость компании сторонними аналитиками в 200 млн рублей, однако сумма сделки не раскрывается.

Теперь Hobby World завладел более чем 40% рынка. Согласно отчетам за 2017 год, прибыль компании составила 809 млн рублей, в то время как выручка группы компаний Мосигра в 2018 была лишь немногим меньше: 753 млн. Объединение некоторых инфраструктур и бизнес-механизмов позволит двум компаниям экономить от 15 млн рублей в год, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

В ноябре 2018 года Hobby World также купил печатный журнал «Мир Фантастики» и краудфандинговую платформу CrowdRepublic. Согласно данным за 2018 год, на вышеозначенной платформе россияне потратили 45 млн рублей.

Читайте также: Hobby World: сколько в России тратят на выпуск настольных игр?

Читайте ранее в этом сюжете: Настольный «Хеллбой» осенью выйдет в России