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Mercedes-Benz построил в Южной Корее центр по продаже грузовых автомобилей

Экономика

Центр был построен в районе Ымбон-мён города Асан

Асан, Южная Корея, 26 апреля 2019, 10:24 — REGNUM  Немецкий производитель автомобилей Mercedes-Benz построил в Южной Корее центр по продаже грузовых автомобилей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, специализированный центр открыл свои двери в районе Ымбон-мён города Асан (провинция Чхунчхон-Намдо).

Известно, что цент, на строительство которого было потрачено 50 млрд вон (~$43,04 млн), имеет площадь 50 тыс. кв. м. По предварительным оценкам, центр будет пропускать около 2 тыс. автомобилей в год.

Администрация города намерена создать до 70 рабочих мест в открывшемся центре. Кроме того, в мае 2019 года в городе будет создан цент по подготовке водителей грузовых автомобилей и сотрудников для сервисных центров.

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