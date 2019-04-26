Асан, Южная Корея, , 10:24 — REGNUM Немецкий производитель автомобилей Mercedes-Benz построил в Южной Корее центр по продаже грузовых автомобилей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, специализированный центр открыл свои двери в районе Ымбон-мён города Асан (провинция Чхунчхон-Намдо).

Известно, что цент, на строительство которого было потрачено 50 млрд вон (~$43,04 млн), имеет площадь 50 тыс. кв. м. По предварительным оценкам, центр будет пропускать около 2 тыс. автомобилей в год.

Администрация города намерена создать до 70 рабочих мест в открывшемся центре. Кроме того, в мае 2019 года в городе будет создан цент по подготовке водителей грузовых автомобилей и сотрудников для сервисных центров.