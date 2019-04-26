Аграрная Америка. Часть I. Индиана

Николай Латышев, , 16:23 — REGNUM

ИА REGNUM продолжает публикацию путевых заметок редактора журнала «Аграрный сектор» Николая Латышева. Рассказ о первой поездке по США был опубликован нами в цикле статей «Знакомство с аграрной Америкой» в 2017 году. Известный в России и Казахстане специалист продолжает рассказ о том, что ему удалось узнать об американском сельском хозяйстве во время второго посещения США в 2019 году.

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В штате Индиана

Индиана нас встретила отличной, хотя и немного ветреной погодой и нежарким майским солнцем. Из аэропорта Индианаполиса мы приехали в отель, расположенный в городе Кармел, пригороде столицы штата. Это одно из тех мест в США, где кипит большая стройка. Мы увидели много возводимого малоэтажного красивого жилья, кругом велись работы по обустройству новых улиц.

Город показался достаточно уютным, со своей особенной архитектурой и красивейшим старинным центром. Сюда впору возить туристов и показывать, как должны городские власти обустраивать жизнь для своих сограждан. Не зря Кармел в 2012 году был выбран лучшим местом для жизни в США по версии CNN Money Magazine. Этого же титула город удостоился и в текущем году.

Население Кармела составляет порядка 90 тысяч человек. По численности это пятый город в Индиане. Всего в штате проживает немногим более 6,5 млн человек — это 15-й штат Америки по численности населения. Люди здесь достаточно открытые и доброжелательные.

Отель, в котором мы расположились, находился в двух километрах от центра города, и до ближайших улиц нужно было идти минут 20−30. В первый день нашего пребывания водитель автобуса подбросил нас до главной, самой оживленной улицы возле небольшой художественной мастерской.

Сделав пару шагов, мы вдруг услышали голос вышедшей навстречу хозяйки, которая спросила на хорошем русском языке с прибалтийским акцентом:

— Вы откуда, дорогие?

— Из Казахстана.

— А я из Литвы, в 1990-е уехала в США и вот здесь сегодня рисую картины…

Мы очень обрадовались и зашли посмотреть работы нашей новой знакомой по имени Анна. Пообщались тепло, как будто родственники, которые давно не видели друг друга, а еще купили несколько репродукций её пейзажей.

— Жду вас сегодня у себя дома, приходите в гости, — добродушно, по-нашенски пригласила Анна.

Познакомившись с городом и побродив по его улочкам, заглянули и в огромный супермаркет известной торговой сети, расположенный на некотором удалении от жилых кварталов. Следующий день обещал быть насыщенным: предстояло несколько встреч, расписанных по минутам. И первая из них — с учеными колледжа сельского хозяйства Университета Пурдью.

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Наша справка

Штат Индиана расположен на Среднем западе США, ближе к Восточному побережью. По территории штат небольшой и занимает 38-е место среди штатов США.

Из сельхозкультур здесь выращивают кукурузу, сою, пшеницу, арбузы, томаты, табак, развито виноградарство. Под сельхозугодья занято 70% территории штата. Большую долю в животноводстве занимает свиноводство.

Климат умеренный, континентальный. Средняя температура января от — 10 °C (на севере) до — 6 °C (на юге), июля — от +25°С (на севере) до +31°С (на юге). Среднегодовое количество осадков — около 1000 мм. В регионе часто отмечаются торнадо.

Большой гордостью штата является Университет Пердью (Purdue University). Этот исследовательский университет, который находится в городе Уэст-Лафейетт, по праву входит в список самых престижных вузов США. Здесь обучаются студенты из 49 штатов и 130 стран мира. Университет был основан в 1869 году, когда Генеральная ассамблея штата Индиана приняла в дар землю и деньги от бизнесмена Джона Пердью. Подаренные средства пошли на создание колледжа науки, технологии и сельского хозяйства, а сам колледж был назван в его честь. Сегодня вуз является вторым университетом США по числу иностранных студентов.

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Встреча с учеными

Колледж сельского хозяйства Университета Пердью является одним из ведущих аграрных колледжей в США. Приведу только названия его департаментов: сельское хозяйство и биоинженерия, экономика сельского хозяйства, агрономия, наука о животных, биохимия, ботаника и фитопатология, энтомология, наука о продовольствии, лесных и природных ресурсов, садоводство и ландшафтная архитектура, развитие молодежи и аграрного образования, сельскохозяйственные коммуникации, сельское хозяйство и информационные технологии.

При университете работает совместная консультативная служба, являющаяся одним из крупных в США поставщиков научно-практических материалов и информации. В сеть службы входят колледжи, университеты и Департамент сельского хозяйства США. Помимо этого, с университетом сотрудничает организация SARE (Sustainable Agriculture Research and Education), которая проводит исследования и распространяет информацию среди фермеров об устойчивых методах ведения сельского хозяйства. Работа проводится с использованием общенациональной программы грантов.

Наша встреча с учеными колледжа состоялась на территории Исследовательского парка Пердью.

Прежде чем рассказать о встрече, хотелось бы сделать одно отступление. Маленькая деталь — американцы очень дорожат временем, и деловые встречи четко расписаны по графику. Накануне делового общения рассылается информация о ваших собеседниках, их научных интересах, месте работы, сайтах компаний. Такая же информация рассылается о вас. В итоге к началу встречи вы уже можете предварительно составить представление о её участниках, и непосредственно на встрече процесс общения пойдет гораздо быстрее и проще. Так произошло и во время нашей беседы с учеными университета: они предварительно познакомились с нашими данными и даже заглянули на сайты наших организаций. То же самое сделали и мы. В ходе общения состоялись презентации ученых университета и обсуждение за круглым столом инициатив по системам сберегающего земледелия и партнерству в этой области.

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Наша справка

Площади полей, покрытых покровными культурами в штате Индиана выросли с 2011 по 2015 год с 80 тыс. га до более чем 450 тыс. га. В 2016 году примерно 11% всей пахотной земли было засеяно покровными культурами.

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Директор департамента агрономии профессор Рон Турко (по образованию почвенный микробиолог) рассказал о работе факультета сельского хозяйства и широком спектре проводимых исследований.

«У нас огромный университет, который занимается исследованиями во всех отраслях, кроме медицинской и юридической. В вузе обучается 38 тысяч студентов, из которых 8,5 тысячи приехали из 130 стран. У нас отличный преподавательский состав, есть лауреаты Нобелевской премии в области химии и других наук. И нет ограничений на прием студентов».

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Наша справка

Ранее доктор Рон Турко возглавлял Исследовательский центр водных ресурсов штата Индиана (IWRRC). Он изучает поведение микроорганизмов в природных системах и процессы, которые они контролируют в естественной среде (в том числе и в почве), выявляет взаимосвязи деятельности человека и микробиологической активности. Его ранние работы были сосредоточены на изучении поведения пестицидов и органических веществ в почве, а также изучении экологии ризосферы и управляемых систем. В настоящее время работает в тематических областях: исследует поведение E. coli в почве и воде и роль этих процессов в загрязнении пищевых продуктов, определяет последствия использования почвенных ресурсов для производства биотоплива и т. д.

Д-р Турко преподает для бакалавров курсы по темам «Микробиология почвы», «Биотрансформация техногенных молекул» и «Экология почв».

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«Штат Индиана разделен на 92 округа (графства), и мы в каждом из них представлены. По всему штату расположены наши исследовательские центры, — продолжил ученый. — У нас есть своя ферма. Вообще, сельское хозяйство в нашем штате ведется на 57,5 тысяче ферм. Общая площадь пашни составляет 7 млн гектаров. На 95% своих площадей фермеры выращивают кукурузу и сою. На оставшихся 5% — озимую пшеницу и другие культуры. Животноводство представлено птицеводством и свиноводством».

Как подчеркнул Рон Турко, колледж сельского хозяйства тесно работает с фермерами. Одна из основных целей колледжа, как и университета в целом, — коммерциализация разработок ученых, которые должны быть жизнеспособными и соответствовать запросам времени и конкретных потребителей — фермеров. Из научной лаборатории такие разработки идут напрямую в производство.

«У нас также большая международная деятельность, — отметил Рон Турко. — Мы делимся опытом работы с различными научными центрами Колумбии, Афганистана, Китая, Индии. Сотрудничаем и с частным бизнесом: с фирмами «Дюпон», «Джон Дир» и рядом других. Департамент агрономии занимается всеми вопросами, связанными с комплексом агрономических наук. Здесь работают 32 профессора, обучаются 170 студентов и 70 магистров PHD, из которых половина — иностранные студенты».

В сфере научных интересов ученых колледжа — изучение почв, воды и климата. По каждому из направлений разработаны отдельные программы. Например, улучшение здоровья почвы, адаптация агротехнологий, смягчение воздействия химикатов на почву, разработка противоэрозионных орудий. Отдельные программы посвящены генетике, улучшению использования питательных веществ, снижению стрессов растений, улучшению качества воды и воздуха, прогнозированию климатических изменений.

На факультете агрономии большое внимание уделяется вопросам управления в растениеводстве, маркетинга в агрономии и т. д. Половина студентов на выпускных курсах — магистры PHD.

На факультете все более широко применяется дистанционное обучение. Есть спецкурсы для повышения квалификации уже работающих специалистов. К примеру, спецкурс по планированию внесения питательных веществ под различные культуры. Изучающий этот курс, разработанный учеными факультета, подписывается на него в электронном формате. В ходе дистанционного образования, популярность которого в последние годы в разы выросла, студентам предоставляются по электронной почте различные материалы. Идет интерактивный процесс обучения в онлайн-режиме.

«Программа очень успешная, даже успешнее, чем мы ожидали. Помимо нашего штата, она преподается еще в Джорджии и Калифорнии, — пояснил Рон Турко. — Основная аудитория таких курсов — молодежь, которая пришла работать, к примеру, в семенные или агрохимические компании и не имеет достаточных навыков. За их дистанционное обучение, которое дорого стоит, платит компания, которая их нанимает. Более того, программа обучения может быть составлена под конкретные запросы компаний. Например, к нам поступила заявка на разработку курса по выращиванию технической конопли.

Мы занимаемся умным сельским хозяйством, используем новейшие разработки в области электроники, датчики, системы управления данными, социальные СМИ. Мы моделируем различные заболевания растений, изучаем вопросы плодородия. Я лично веду проект, который связан с почвами: исследую вопросы почвенной биологии, изменения содержания питательных веществ, парниковых газов и углерода в почве. Любое наше начинание стартует с опроса фермеров, в ходе которого мы узнаем, что их интересует, и уже затем разрабатываем программу под эти запросы».

— Здоровье почвы сегодня один из стратегических вопросов во всем мире. Фермеры все чаще ищут альтернативу химическим препаратам и рассматривают различные варианты биологизации своих агротехнологий. Какие существуют меры по улучшению здоровья почвы?

— Фермеры шли впереди нас в плане исследования этих вопросов. Они использовали бактериальные препараты, органические удобрения, внедряя их в систему ноу-тилл. Мы нацелены на поиск ответа на вопрос, который вы задаете, в глобальном масштабе: как влияет микробиология почвы на возможность накормить растущее население планеты? Сейчас я не могу точно сказать, как этого достичь, но мы работаем над этой проблемой. Здесь важно понимать, что более разнообразная популяция микрофлоры влияет на качество почвы. Это очень серьезная и своевременная область нашей работы. Мы работаем над проблемой, как увеличить содержание органического вещества в почве.

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Лучше один раз увидеть

В ходе встречи сотрудники Минсельхоза США Барри Фишер и Шэннон Зезуля, которые занимаются вопросами сохранения природных ресурсов и здоровья почвы, провели демонстрацию, как вода может влиять на разрушение почвенной структуры. Были взяты два образца почв одного типа тяжелосуглинистого мехсостава с обычных ферм. На них выращивались одни и те же культуры — кукуруза и соя. Отличие между почвами было лишь в методах управления. По цвету они тоже отличались, что говорит о разном содержании органики. Более светлая окраска почвы характерна для образца, взятого с поля, где ежегодно проводилась вспашка. Эта почва содержала от 1 до 1,5% органического вещества, тогда как в естественном состоянии этот показатель был равен 5%.

Более темный образец почвы был взят с поля, где применялась технология ноу-тилл и высевались покровные культуры. Ученые обнаружили, что покровные культуры улучшают биологию почвы и способствуют увеличению ее производительности при использовании данной технологии.

Как рассказал Шэннон Зезуля, в Индиане обильные дожди могут приводить к разрушению почв. В год здесь выпадает порядка 1000 мм осадков. На этом фоне вспашка приводит к ухудшению свойств и нарушению структуры почвы. Даже маленький дождь приводит к стоку, так как почва переуплотнена и плохо впитывает влагу. Причем летом в Индиане выпадает лишь третья часть годовой нормы осадков, а основное их количество приходится на конец зимы — начало весны. Как раз в это время поверхность полей не защищена растительными остатками в условиях применения традиционной технологии, что и способствует в дальнейшем проявлению эрозии.

Нам был продемонстрирован опыт: почва, которая была взята с поля, где проводилась вспашка, при помещении в воду распадалась на комочки. Вода становилась мутной. В то же время почва с поля, где высевались покровные культуры и применялся ноу-тилл, при помещении в воду сохраняла свою структуру и не распадалась, а вода, пройдя через нее, оставалась чистой. Это говорило о том, что почвенные частицы не вымывались.

— Такой опыт мы демонстрируем при встречах с нашими фермерами, — пояснили нам работники министерства, — но рядовой фермер, как правило, верен своим традициям обработки земли и не хочет ничего менять. Мы ведем широкую разъяснительную работу через компании и исследовательские центры, чтобы все видели тот ущерб, который наносится почве при традиционном ее использовании.

Почву улучшить сегодня очень сложно, нужно хотя бы вернуть ее в прежнее состояние. Увеличив покрытие почвы остатками прошлого урожая и затем посеяв покровные культуры, эту проблему можно решить в течение определенного времени, ведь к почве следует относится как к живой экосистеме. Поэтому сначала нужно ее защитить, а затем увеличить биоразнообразие. Для этого необходима ротация культур и диверсификация: помимо кукурузы и сои, необходимо сеять пшеницу и масличные, что нетрадиционно для нашего штата. Важно, чтобы и после уборки урожая сои или кукурузы микробная жизнь в почве не затухала. В этот период мы и сеем покровные культуры, которые поставляют пищу для микроорганизмов. Но фермеров трудно убедить, что покровные культуры нужно выращивать не для урожая, а для улучшения качества пищи почвенной микрофлоры. Они не понимают, зачем это делать, да еще и тратить деньги на полив покровных культур. При этом ноу-тилл на наших почвах всегда работает — мы это хорошо изучили. Но сразу надо оговориться: работает качественный ноу-тилл. Когда почва не обрабатывается, то возникает другой состав микроорганизмов. Используя разные покровные культуры, можно восстановить природную биоту, и тогда ноу-тилл будет работать.

Ученые рассказали, что в США за годы использования пахотных земель резко снизилось содержание гумуса (впрочем, похожая тенденция наблюдается и на пахотных землях в Казахстане).

Полям нужно много биоматериала, чтобы прокормить почвенные микробы и восстановить содержание и состав гумуса, отметили американские ученые. Покровные культуры забирают из воздуха углерод и транспортируют его в почву, преобразуя его в пищу. Нужно прекратить физическое нарушение структуры почвы. Но только посеять покровные культуры не значит решить проблему. Нужно использовать и другие способы в комплексе.

Несмотря на то что массовое проявление ветровой эрозии осталось в истории, иногда эта проблема может возвращаться, как это произошло в штате Колорадо в 2014 году. Но обращает на себя внимание один факт: пыльное облако, которое образовалось в результате ветровой эрозии, стало значительно светлее, чем облако, снятое на этом же месте в 1930-х годах прошлого века. Оно было почти черного цвета. Это ещё раз говорит о том, что 80 лет назад американские почвы были гораздо богаче по содержанию темноокрашенных органических веществ, отмечает Шэннон Зезуля. К тому же произошли изменения и в распределении осадков. На Западе США их количество значительно увеличилось зимой и весной, в центральной части страны больше выпадает осадков осенью и меньше летом.

Внедрению практики посева покровных культур способствует и поддержка государства: в США есть закон и разработаны программы, которые помогают фермеру снизить затраты, связанные с посевом и уходом за посевами покровных культур. В ходе обсуждения данной темы мы задали сотрудникам МСХ США и ученым колледжа вопросы.

- Насколько выгодно сегодня фермеру заниматься внедрением в производство покровных культур в сравнении с теми, кто этого не делает?

— Это совместные затраты фермера и государства. Причем государство берет на себя 70% затрат. И всё ради того, чтобы фермеры попробовали использовать новые технологии, а не брали риски на свои плечи. Фермерам деньги в виде субсидий даются не просто так, к каждому выделенному на поддержку доллару мы предоставляем профессионала. У нас работают технические консультанты, которые помогают фермеру внедрять новшества. И когда фермеры достигают хороших результатов, им больше не нужны субсидии.

- Насколько эффективен посев покровных культур в засушливых зонах США, где выпадает менее 300 мм осадков?

— В засушливых зонах мы и не развиваем земледелие. В этих регионах больше развито животноводство.

- После внедрения системы покровных культур снизилось ли количество применяемых удобрений?

— Покровные культуры позволяют активизировать биоту почвы, накопить биологический фосфор, увеличить количество азота. В итоге фермеры Индианы меньше используют минеральных удобрений, а урожайность при этом повышается.

- Каково количество компонентов при посеве покровных культур?

— Мы рекомендуем сеять в качестве покровных культур обычно два или три вида сельхозкультур. К примеру, после уборки кукурузы или соевых бобов советуем сеять рожь, озимый рапс, озимые бобовые или клевер.

- Что делаете с покровными травами весной?

— Весной их следует скашивать, а затем сеять основную культуру.

- Постоянное наличие растительного покрова не приводит к вспышке болезней и вредителей?

— Болезни могут возникать как результат деградирующей экосистемы на начальном этапе. Но затем эта система становится более зрелой и саморегулирующейся, и поражаемость болезнями идет на убыль.

- В итоге систематический посев покровных трав привел к снижению пестицидной нагрузки на поле?

— Количество применяемых пестицидов сокращается. Хотя в самом начале масштаб применения тех же гербицидов может даже возрасти. Но в последующем объемы их применения идут на спад.

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Интересное выступление было и у Лизы Холщер, директора Инициативы по сберегающим системам растениеводства (CCSI — Conservation Cropping Systems Initiative). Структура, которую она возглавляет, работает с большим количеством партнеров. Это правительственные и неправительственные организации, различные союзы и, конечно, фермеры. Организация CCSI является связующим звеном между всеми этими группами и помогает фермерам внедрять инновации университета в практику.

— Такого уникального партнерства не существует ни в одном другом штате США. У нас есть команда руководителей, которая совместно разрабатывает учебные программы и тренинги для различных групп сельхозпроизводителей. Вокруг нас, можно сказать, объединилась фермерская элита. Они нам помогают распространять знания среди своих коллег-фермеров, а с другой стороны, являются нашими исследователями, работающими по нашим программам. В итоге наша организация является как бы конгломератом разнообразных групп, объединенных едиными целями.

В каждом из 92 графств Индианы есть наши представители. Стержневой вопрос — тренинг, который позволяет внедрять новшества в фермерское производство. Наш агроном может оказать фермеру техподдержку на месте, ответить на сложные вопросы и показать, как лучше провести тот или иной агроприем. Помимо тренинга, мы реализуем массу демонстрационных проектов и небольших кустовых семинаров. Но в первую очередь мы хотим сотрудничать с инновационными фермерами. Сейчас мы уже проводим второй этап — начинаем сотрудничать с фермерами, которые работают по традиционным, дедовским технологиям и не хотят что-то менять. Их непросто переубедить. Но мы работаем и напрямую, и косвенно. Например, ведем тренинги и семинары для специалистов компаний, которые поставляют семена и удобрения фермерам, и уже через них те узнают о наших новшествах. Это делает наши усилия по внедрению инноваций более эффективными, так как сельхозпроизводители хорошо воспринимают мнение специалистов компаний, с которыми они работают многие годы.

Чтобы стать более успешными, мы меняем маркетинг наших знаний и расширяем партнерскую базу и базу техподдержки, используя для этого нужные инструменты. Помимо этого, мы печатаем большое количество сельхозлитературы и буклетов и раздаем их фермерам. Но при этом всегда оцениваем эффективность нашей работы. Сегодня мы ей довольны: на каждый вложенный доллар, который мы инвестируем в инновации, получаем 300% возврата.

Нас заинтересовало, насколько органично вписываются покровные культуры в технологию ноу-тилл? Не создают ли они сложностей при проведении посева и не остаются ли неразложенные растительные остатки в поле? Чтобы ответить на наши вопросы ученые рассказали об одном опыте.

На одном поле использовалась технология ноу-тилл и подсевалось несколько покровных культур, на другом по фону ноу-тилл высевалась одна-две культуры, а на третьем — был ноу-тилл без подсева покровных культур. В результате плотность почвы на поле с чистым ноу-тилл была выше, чем на полях, где высевались покровные культуры, — там плотность почвы была ближе к оптимальным значениям. С другой стороны, какого-то избыточного содержания неразложившихся растительных остатков на поверхности почвы не наблюдалось, зато в верхнем горизонте почвы было более высокое содержание органических веществ.

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Устойчивость важнее рентабельности

В штате Индиана продвижением инноваций в сельское хозяйство наряду с другими организациями занимается структура, которая финансируется государством, — SARE (Sustainable Agriculture Research and Education). Эта аббревиатура сегодня известна каждому аграрию США. Финансирование ее работы идет из трех источников — из федерального правительства, штата и графства. Организация SARE занимается вопросами распространения устойчивых методов ведения сельского хозяйства, развития аграрной науки и образования и обеспечения экономической жизнеспособности сельского хозяйства в США для будущих поколений. Организация продвигает инновации, которые делают производство фермеров более рентабельным. Руководит филиалом этой структуры в Индиане Рой Баллард, с которым мы также встретились.

«В Университете Пердью есть эксперты-специалисты, которые специализируются на какой-то одной узкой теме — зерновых, почве, пастбищах и т. д. Я внедряю их разработки в практику и отвечаю на вопросы фермеров, которые ко мне поступают, — рассказал нам Рой Баллард. — Но когда возникает вопрос, не входящий в мою компетенцию, я связываюсь с университетом и получаю ответ на этот вопрос у специалиста, работающего именно по этой теме.

У нас также функционирует программа заочного обучения. Фермерам зачастую далеко добираться к нам, да и времени на это не всегда хватает, поэтому мы сами выезжаем на места и организуем там для них курсы. Наша организация работает не только с фермерами. Мы помогаем и тем жителям села, кто не занимается сельским хозяйством, если у них возникают вопросы, к примеру, по садоводству, уходу за газонами, защите от насекомых и т. д.»

Наряду с этой работой Рой Баллард трудится на полставки в исследовательском центре Пердью. Такая форма сотрудничества позволяет постоянно быть в курсе событий и оперативно решать возникающие вопросы. В разговоре с нами он поднял тему диверсификации растениеводства в штате (актуальна она и в Казахстане):

«В Индиане главные культуры — соя и кукуруза. Но, чтобы отрасль была более устойчивой, нам не хватает разнообразия сельхозкультур, которые мы выращиваем».

Как отметил руководитель, филиал SARE издает большое количество книг и пособий для фермеров.

«Я сам консультирую фермеров по вопросам финансирования их проектов. Параллельно мы организовали свою сеть, через которую фермеры предлагают свою продукцию на реализацию, и любой желающий сегодня может её приобрести через Интернет в онлайн-режиме. Фермеры могут продать свои товары, не выезжая из дома (масло, мясо, овощи, фрукты), скоро будем так же продавать и зерно. В процессе совершения покупки деньги поступают от покупателя сначала на наш счет, а затем с нашего счета — продавцу-фермеру. Происходят электронные транзакции, и с каждой сделки мы получаем 15% комиссионных, но физического обмена денег нет, — дополнил рассказ Рой Баллард».

На вопрос, насколько популярна в США сельхозкооперация, Рой Баллард отметил, что она популярна лишь в некоторых регионах:

«Мы не очень много создаем кооперативов. В Индиане вообще очень долго не использовали эту форму сотрудничества. Наши фермеры не хотят даже косвенно зависеть друг от друга. Поэтому кооперация — это новое явление для них. Но условия заставляют фермеров объединяться для того, чтобы получить доступ к рынку, и прежде всего к оптовому. Поодиночке мелким хозяйствам сделать это трудно, да и невыгодно. Когда они объединяются друг с другом, этот доступ получают.

Сегодня большинство наших фермеров не полностью зависят от сельского хозяйства. Многие имеют другие источники дохода. Зачастую фермерством они занимаются в свободное время или по совместительству. Сегодня ситуация такова, что фермеров, работающих только на фермах, практически не осталось. Все где-то еще подрабатывают. Одна из причин — возможность получения медицинской страховки, которая стоит довольно дорого. Когда фермер сам занимается бизнесом, он должен её покупать самостоятельно, а это немалые деньги, но если он работает на каком-то предприятии, то работодатель обязан ему эту страховку предоставить. В нашем графстве работает 600 фермеров, но большинство из них мелкие».

На наш вопрос, каким образом небольшие фермы платят налоги, нам ответили, что если фермер что-то продает со своего поля, то, по налоговому законодательству, он должен это объявить как источник дохода. Но юридическим лицом такое мелкое фермерское хозяйство не считается.

«У нас есть фермеры, имеющие всего 10 га земли и двух лошадей, и они ничего не производят. Мы таких фермеров называем сельскими жителями. Они платят налог на землю и недвижимость. Но налог на прибыль они платят лишь в том случае, если что-то продают из своих товаров. В нашем штате нет налога с продаж продовольственных товаров. Но если человек продает непродовольственные товары, тогда налог составляет 7%».

Как отметил Рой Баллард, в США кукуруза и соя на 95% площадей генно-модифицированная. Органические продукты американцы покупают в основном за рубежом. «Вы меня спрашиваете, где мы покупаем органические продукты? Отвечаю: у вас!», — удивил нас Рой Баллард.

Говоря о ситуации в американском сельском хозяйстве, он отметил, что сегодня в США фермерами являются всего 2% населения. Постоянно идет укрупнение их хозяйств: растет площадь, увеличивается поголовье скота, но при этом растет и производительность труда. Тем не менее имеется еще немало мелких хозяйств, что-то вроде наших ЛПХ, которые работают для местных рынков.

Продолжение следует.

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