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Беспомощность «Нафтогаза» – «месседж» новому президенту Украины

Экономика

… о том, что газ надо брать только в России

Беспомощность «Нафтогаза» – «месседж» новому президенту Украины
Иван Шилов © ИА REGNUM
Газ для Украины

Москва, 26 апреля 2019, 09:37 — REGNUM  «Нафтогаз» мог бы и не говорить о своей беспомощности, потому что это и так известно специалистам, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Но это заявление украинской компании — «месседж» новому президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что политика политикой, а газ брать в необходимых объемах можно только в России», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, «Нафтогаз Украины» признал свою беспомощность без российского газа, опасаясь при этом, что Москва готовится «к новой газовой войне». Об этом заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

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