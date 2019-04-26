Челябинский регоператор по работе с ТКО получил предупреждение ФАС

Челябинск, , 09:34 — REGNUM В Челябинске управление ФАС выдало предупреждение ООО «Центр коммунального сервиса», которое является одним из региональным операторов по работе с твёрдыми коммунальными отходами. Сотрудники ведомства посчитали, что со стороны оператора имеют место признаки нарушения пункта 3 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

В частности, речь идёт о «навязывании потребителям Челябинского кластера невыгодных условий о цене договора». По данным ведомства, от потребителей — физических лиц — поступило больше 40 заявлений. Граждане жалуются на то, что в счетах за январь-февраль в их жилье было указано большее количество проживающих, чем на самом деле. Учитывая то, что «мусорный тариф» определяется в расчёте на каждого проживающего, соответственно, возросла и общая сумма платежа.

По некоторым адресам проживают от двух до четырёх человек, а в счетах было указано от пяти до 15.

Кроме того, в УФАС отмечают, что действия по выставлению гражданам счетов с нарушением имеющегося порядка расчёта размера этой платы и при этом с «бездействием по установлению точного количества постоянно и временно проживающих потребителей в многоквартирных и жилых домах», имеют признаки недобросовестного поведения. В данном случае затронутыми оказались интересы неопределённого круга лиц. УФАС предупреждает ООО «ЦКС» о недопустимости таких действий, о необходимости устранить условия и причины, которые способствовали нарушению, а также принять меры к устранению последствий этого нарушения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 января Челябинская область и многие другие регионы России перешла на новую схему работы с ТКО. Теперь вывозом мусора занимаются региональные операторы.

Отметим, ранее с аналогичной проблемой сталкивались жители Свердловской области. В своих счетах они тоже увидели большее количество проживающих, чем в действительности. Представители региональных операторов тогда заявили, что причиной стали старые базы данных, имеющиеся в их распоряжении. Ситуацию на свой контроль взяли областные власти и лично губернатор Евгений Куйвашев.