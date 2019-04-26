В Южной Корее увеличится поток «круизных» туристов — СМИ

Пусан, Южная Корея, , 09:32 — REGNUM К концу 2019 году 139 круизных судов прибудут в южнокорейский порт города Пусан. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Таким образом, в текущем году количество круизных судов в порту Пусан увеличится на 60%.

По предварительным данным, количество туристов, которые посетят Южную Корею на этих судах, достигнет 200 тыс. человек. В апреле 2019 года в порт Пусан прибыло 24 крупных круизных судна из Японии и Тайваня.

Известно, что в 2018 году южнокорейский порт посетило 84 судна, а туристический поток составил 134 тыс. человек, из которых 41,3% было японцев, 12,7% американцев и 0,5% китайцев.

«Круизный туризм оказывает огромное влияние на экономику города. Мы сделаем все возможное, чтобы ускорить таможенные оформления путешественников и повысить конкурентоспособность смежных отраслей страны», — сообщили представители таможенной службы.