Продажи Rolls-Royce в России выросли на 85%

Москва, , 09:28 — REGNUM Продажи автомобилей Rolls-Royce в России в январе-марте 2019 года выросли на 85%. Об этом сообщает статистическое агентство «Автостат».

Состоятельные автолюбители предпочитают из Rolls-Royce внедорожник Cullinan. Это самая популярная модель компании в нашей стране. Она занимает половину от общих продаж бренда. В первом квартале было приобретено 12 экземпляров этой модели. Стоит отметить, что стоит авто недешево — цена модели начинается от 26 млн рублей.

Вторую строчку занял купе Wraith — с января по март 2019 года таких машин было приобретено восемь штук. Её минимальная стоимость составляет 25,1 млн рублей.

Кроме того, в России в первом квартале 2019 года продано 2 седана Ghost и Phantom, стоимость которых начинается с отметки 24,9 млн и 45,5 млн рублей соответственно.

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