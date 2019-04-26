В Тульской области запущено производство гофротруб для прокладки кабеля

Ясногорск, Тульская область, , 09:10 — REGNUM Новое производство двустенных гофротруб для прокладки кабеля под землей запустил «ИЭК Холдинг» в Ясногорске Тульской области, сообщила пресс-служба российского Фонда развития промышленности (ФРП).

Общая стоимость проекта составила 139 млн рублей, из них 49 млн рублей предоставлены по линии ФРП и еще 21 млн рублей через региональный фонд развития промышленности в виде льготного займа. Одновременно с запуском нового производства предприятие модернизировало производство кабель-каналов для проведения электрокоммуникаций.

Двустенные гофротрубы востребованы при укладке проводов, для их защиты от повреждений и воздействия окружающей среды. Ввод новых линий и модернизация производства позволят предприятию нарастить ежегодный выпуск почти до 4 млн погонных метров труб из полиэтилена низкого давления, а также на 10% увеличить объем выпуска цветных кабель-каналов.

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