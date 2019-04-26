Председатель КНР пообещал не девальвировать курс юаня

Пекин, 26 апреля 2019, 09:07 — REGNUM Китай не намерен обесценивать курс юаня для решения внутренних проблем экономики, заявил 26 апреля председатель КНР Си Цзиньпин на форуме «Один пояс, один путь» в Пекине.
«Китай не будет заниматься девальвацией юаня для того, чтобы решить свои проблемы», — заявил председатель КНР.
По его словам, Пекин будет постоянно улучшать механизм формирования национальной валюты, чтобы рынок играл «решающую роль в распределении ресурсов».
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в Пекине состоялась торжественная церемония открытия второго форума «Один пояс, один путь», в котором примут участие лидеры 37 стран мира. Общее заседание глав государств запланировано на 27 апреля.
Читайте также: Народный банк Китая расширяет объемы выпуска облигаций