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Председатель КНР пообещал не девальвировать курс юаня

Экономика

Пекин будет постоянно улучшать механизм формирования национальной валюты

Пекин, 26 апреля 2019, 09:07 — REGNUM  Китай не намерен обесценивать курс юаня для решения внутренних проблем экономики, заявил 26 апреля председатель КНР Си Цзиньпин на форуме «Один пояс, один путь» в Пекине.

«Китай не будет заниматься девальвацией юаня для того, чтобы решить свои проблемы», — заявил председатель КНР.

По его словам, Пекин будет постоянно улучшать механизм формирования национальной валюты, чтобы рынок играл «решающую роль в распределении ресурсов».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в Пекине состоялась торжественная церемония открытия второго форума «Один пояс, один путь», в котором примут участие лидеры 37 стран мира. Общее заседание глав государств запланировано на 27 апреля.

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