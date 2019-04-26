Ростов-на-Дону, , 09:04 — REGNUM

Оператор безналичной системы оплаты в пассажирском транспорте Ростова-на-Дону меняет жёлтые валидаторы на зелёные. Ожидается, что новая аппаратура будет работать без сбоев. Как сообщает Агентство развития платежных систем (АРПС), новую технику получили более 1,5 тыс. транспортных средств.

«Ростов-на-Дону получил новые валидаторы с поддержкой NFC-технологий, расширенным функционалом оплаты и списком доступных платежных средств, в числе которых — бесконтактные карты, мобильные телефоны, мобильные приложения для оплаты. Более того, новые терминалы быстрее обрабатывают карты и более надежны», — говорится в сообщении.

Сколько средств было затрачено на покупку постоянно ломающихся жёлтых валидаторов, не уточняется. Также неизвестно, сколько ушло на покупку новой усовершенствованной техники.

ИА REGNUM напоминает, что оператор безналичной системы оплаты проезда в ростовском пассажирском транспорте обещал усовершенствовать оборудование до конца января 2019 года. Но вместо улучшения качества работы валидаторов горожане жаловались на массовые списания средств с карт.

Читайте по теме: Валидаторы в транспорте Ростова-на-Дону доведут до совершенства

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовские пассажиры возмущены массовым списанием оплаты проезда