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Экономический рост Южной Кореи в первом квартале 2019 г. составил -0,3%

Экономика

Ожидаемый уровень инфляции в стране составил 2,1%

Сеул, 26 апреля 2019, 09:01 — REGNUM  В Южной Корее индекс потребительской уверенности снова вырос спустя пять месяцев. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Банк Кореи.

Согласно опубликованным данным, в апреле индекс потребительской уверенности составил 101,6, что на 1,8 пункта выше, чем в марте 2019 года.

Несмотря на улучшение индекса, экономический рост страны в первом квартале года оказался отрицательным. Темпы экономического роста страны составили — 0,3%, что является самым низким показателем после мирового финансового кризиса.

Ожидаемый уровень инфляции в стране составил 2,1%, что на 0,2% меньше по сравнению с мартом 2019 года.

Кроме того, рост потребительских цен может увеличиться за счет повышения коммунальных услуг (45,2%), цен на нефть (44,6%), стоимости персональных услуг (28,1%).

Индекс потребительской уверенности — индикатор, разработанный для измерения потребительской уверенности, определенной как степень оптимизма относительно состояния экономики, который население выражает через своё потребление и сбережение.

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Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
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