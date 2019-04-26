Ростовская область потратит на ремонт коллектора в Таганроге 500 млн рублей

Ростов-на-Дону, , 08:33 — REGNUM Ремонт коллектора в Таганроге потребует вложений ещё около 500 млн рублей. Средства будут выделены из бюджета Ростовской области в течение двух лет, заявил донской губернатор Василий Голубев.

Так, по его словам, к 1 июля 2019 года должна быть разработана точная дорожная карта по ремонту объекта.

«Проблема серьезная, 3,4 км коллектора требуют первоочередного ремонта. На 2019 года запланирован ремонт 1,8 км, это потребует 208 млн рублей. В 2020 году запланирован ремонт участка протяженностью 1,6 км, он более сложный, поэтому потребуется 291 млн рублей», — цитирует Голубева «Ростов официальный».

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Таганроге в связи с новым обрушением канализационного коллектора был введён режим чрезвычайной ситуации. В связи с проведением работ на месяц перекрыто движение по некоторым улицам.

В начале апреля в Таганроге с рабочей поездкой побывал глава региона. Он пообещал выделить на ремонт объекта дополнительные средства. Известно, что на восстановление 1,25 км канализационного коллектора уже истрачено 110 млн рублей. По словам Голубева, если проект разработают к ноябрю, то средства на его ремонт будут включены в бюджет 2020 года.

Напомним, первая крупная авария на таганрогском коллекторе произошла в марте 2018 года.

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