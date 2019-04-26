В Нигерии появятся телевизионные приставки южнокорейского производства

Сеул, , 08:33 — REGNUM Южнокорейская компания ARION Technology заключила экспортный контракт с Нигерией. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, южнокорейская компания подписала контракт на экспорт ресиверов цифрового телевидения (телевизионных приставок) с нигерийской компанией GOSPELL DIGITAL TECHNOLOGY на общую сумму 24 млрд вон (~$20,66 млн).

Известно, что сумма данного контракта соответствует 52,38% консолидированных продаж компании прошлого года.

Кроме того, по состоянию на 9:34 по местному времени стоимость акций компании увеличилась на 7,87%, с 960 вон (~$0,83) до 1085 вон (~$0,93) за акцию.