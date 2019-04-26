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В Нигерии появятся телевизионные приставки южнокорейского производства

Экономика

Сумма экспортного контракта составила $20,66 млн

Сеул, 26 апреля 2019, 08:33 — REGNUM  Южнокорейская компания ARION Technology заключила экспортный контракт с Нигерией. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, южнокорейская компания подписала контракт на экспорт ресиверов цифрового телевидения (телевизионных приставок) с нигерийской компанией GOSPELL DIGITAL TECHNOLOGY на общую сумму 24 млрд вон (~$20,66 млн).

Известно, что сумма данного контракта соответствует 52,38% консолидированных продаж компании прошлого года.

Кроме того, по состоянию на 9:34 по местному времени стоимость акций компании увеличилась на 7,87%, с 960 вон (~$0,83) до 1085 вон (~$0,93) за акцию.

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Телекоммуникации
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