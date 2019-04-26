В Казани подешевело дизельное топливо

Казань, , 07:52 — REGNUM Органы статистики зафиксировали снижение цен на дизельное топливо в столице Татарии. На конец апреля 2019 года относительно декабря 2018 года оно составило 1,3%, до 44,26 рубля за литр. Татарстанстат обнародовал данные по стоимости автомобильного топлива на 22 апреля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На 22 апреля 2019 года органы статистики республики указывают стоимость литра дизельного топлива 44,26 рубля против 44,83 рубля в декабре 2018 года. Таким образом, данный вид топлива подешевел на 1,3%.

Бензины различных марок, наоборот, за рассматриваемый период стали дороже. Колебание цен в зависимости от марки было от 0,2 до 0,6%. На казанских заправках за литр бензина марки АИ-92 на конец апреля 2019 года просили на 0,3% больше, чем в декабре прошлого года — 40,58 рубля против 40,47 рубля. Литр топлива марки АИ-95 обходился автомобилистам в 43,15 рубля против 43,06 рубля в декабре 2018 года. Рост составил 0,2%. АИ-98 в столице Татарии оценивался в 49,89 рубля против 49,6 рубля в декабре, то есть подорожал на 0,6%.

За последнюю неделю — на 22 апреля относительно 15 апреля — стоимость топлива не изменилась. Татарстанстат впервые за 2019 год зафиксировал снижение цены на дизельное топливо в середине марта — на 18 марта относительно декабря спад был на 0,6%, на 25 марта — 0,9%.

По итогам первых двух месяцев 2019 года дизельное топливо росло в цене, подорожав сразу на 1,3%.

Отметим, схожая тенденция с ценами на дизтопливо наблюдается и в Оренбурге, где с начала апреля к его середине цены снизились с 47,63 рубля до 46,37 рубля.

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