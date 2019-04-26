Газпром приступит к заполнению газопровода «Сила Сибири» до конца сентября

Пекин, , 07:50 — REGNUM Начало заполнения газопровода «Сила Сибири» природным газом намечено на третий квартал текущего года, сообщила пресс-служба компании Газпром.

Накануне в Пекине прошла рабочая встреча главы Газпрома Алексея Миллера и председателя совета директоров CNPC Ван Илиня. Стороны обсудили стратегические вопросы сотрудничества, уделив основное внимание поставкам газа.

В частности, отмечено, что строительство объектов к началу экспорта газа в Китай с 1 декабря 2019 года по газопроводу «Сила Сибири» выполняется в соответствии с графиком.

«Сила Сибири» — магистральный газопровод, по которому газ Иркутского и Якутского центров газодобычи будет поступать российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. Его протяжённость составляет около 3000 км, экспортная производительность — 38 млрд куб. м в год.

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