Сеул, , 07:51 — REGNUM В первом квартале 2019 года экспорт легковых автомобилей из Южной Кореи увеличился на 2,7%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей таможенной службы.

Согласно опубликованным данным, в первом квартале текущего года экспорт автомобилей составил $9,3 млрд, что на 2,7% больше, чем год назад. Однако импорт, напротив, сократился на 20,1%, до $2,4 млрд.

Экспорт автомобилей в США увеличился на 13,8%, в Россию — на 13%, Канаду — на 4,9%, Германию — на 18%, Великобританию — на 26,4%, во Вьетнам — на 44,9%.

Известно, что объем экспорта в Россию увеличивался на протяжении 11 кварталов подряд, за счет чего страна стала основным экспортным направлением легковых автомобилей.

С другой стороны, экспорт автомобилей в Австралию сократился на 5,9%, Саудовскую Аравию — на 1,9%, во Францию — на 19%.

Экспорт экологически чистых автомобилей составил $1,26 млрд, а импорт $280 млн, что на 33,8% и 98,9% больше, чем годом ранее.

Импорт автомобилей из Великобритании увеличился на 74,4%, из США — на 0,1%, из Японии — на 17,5%, из Швеции — на 37,8%. С другой стороны, импорт из Германии сократился на 47,4%, из Италии — на 11%, из Австрии — на 74,3%.

Известно, что в общей сложности было экспортировано 590 тыс. автомобилей, а количество импортированных автомобилей — 65 тыс., что на 0,1% и 19,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.