Пекин, , 07:47 — REGNUM

Проект таможенного «Зеленого коридора» расширят профильные ведомства Казахстана и Китая. Об этом 26 апреля заявил председатель комитета государственных доходов министерства финансов Казахстана Марат Султангазиев, сообщает агентство «Казинформ».

26 апреля прошло заседание тематической сессии «Торговая связанность» в рамках второго форума «Один пояс, один путь», на котором Султангазиев рассказал о налоговом, таможенном и транзитном сотрудничестве с Китаем.

По его словам, Нур-Султан и Пекин также достигли договоренности об обмене предварительной информацией о перемещаемых товарах и взаимодействии в области таможенной статистики. Кроме того, стороны реализуют проекты по реконструкции таможенных постов, добавил глава казахстанского комитета.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля в Пекине состоится торжественная церемония открытия второго форума «Один пояс, один путь», в котором примут участие лидеры 37 стран мира. Обще заседание глав государств запланировано на 27 апреля.

Отметим, «Зеленый коридор» — это система таможенного контроля, которая применяется в пунктах пропуска на границе между государствами.

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