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«Россети» определили пилотные проекты в области накопления электроэнергии

Экономика

По итогам пилотных проектов будет принято решение об их реализации в масштабах всей группы

Москва, 26 апреля 2019, 07:33 — REGNUM  Применение в электросетевом комплексе инновационных систем накопления электроэнергии (СНЭ) обсудили участники заседания комиссии по управлению инновационным развитием компании «Россети», сообщила пресс-служба предприятия.

По итогам встречи одобрен перечень пилотных проектов для подразделений компании: «МРСК Центра», «МРСК Центра и Приволжья», «Ленэнерго», «МРСК Урала».

«По итогам пилотных проектов будет принято решение об их внедрении в масштабах группы компаний «Россети», — отметил заместитель генерального директора по стратегическому развитию и технологическим инновациям холдинга Евгений Ольхович.

Системы накопления энергии — новая отрасль в энергетике, её главными задачами являются накопление, хранение и отдача электроэнергии в сеть, либо поддержание нагрузки с целью обеспечения функционирования энергосистемы с необходимыми режимами.

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Электроэнергетика
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