В Южной Корее увеличились продажи электронных сигарет

Сеул, , 07:28 — REGNUM Несмотря на то, что объем продаж табачных изделий в Южной Корее сократился в первом квартале 2019 года, продажи электронных сигарет, напротив, увеличились. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на министерство стратегии и финансов.

Согласно опубликованным данным, в первом квартале года продажи табачной продукции составили 787,7 млн пачек, что на 0,2% меньше, чем в первом квартале 2018 года. По сравнению с первым кварталом 2014 года стоимость сигарет также сократилась на 17%.

Продажи сигарет в стране сократились на 3,4% и составили 697 млн пачек. С другой стороны, продажи электронных сигарет, которые появились в магазинах с мая 2017 года, напротив, увеличились на 33,6%, до 92 млн единиц.

Известно, доля электронных сигарет на рынке неуклонно растет с 2017 года. На сегодняшний день 11,8% от общего объема продаж приходится на электронные сигареты.

Кроме того, в первом квартале 2019 года налог на табачную продукцию сократился на 16% с 2,6 трлн вон (~$2,23 млрд) до 2,2 трлн вон (~$1,89 млрд).